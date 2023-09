Corinthians supera Palmeiras e tem maior lucro com transferências na temporada do futebol brasileiro

Após faturar muito com vendas e gastar pouco com contratações, o Corinthians foi o clube brasileiro com maior lucro com transferências na temporada 2023 do futebol brasileiro: € 31,73 milhões (R$ 166 milhões, na cotação atual). É o que aponta o relatório da Pluri Consultoria, em parceria com o Lance! Biz.



As vendas do clube na última janela foi determinante para ultrapassar o Palmeiras neste quesito. O rival alviverde terminou o ano com o segundo maior saldo positivo: € 27 milhões (R$ 141 milhões).



