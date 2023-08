Premiação da Champions League 2023/24: veja valores pagos pela Uefa

A Champions League, também conhecida como Liga dos Campeões, é o sonho de consumo de todos os clubes europeus. Além do prestígio esportivo de vencer a principal competição do Velho Continente, muito dinheiro está em jogo no torneio.



Ao todo, a Uefa vai distribuir € 2 bilhões (R$ 10,7 milhões) de premiação entre os 32 participantes da Champhions League 2023/24. O valor foi divulgado em um comunidado oficial no início de julho e é o mesmo da temporada anterior.



+ O grande negócio da Champions League e as cifras bilionárias por trás do torneio