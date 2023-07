- Eu não sinto pressão. (Estou) trabalhando todos os dias com os jogadores, eles estão fazendo o possível e o impossível para conseguir os resultados. Nós não conseguimos o resultado hoje por detalhes, coisas que acontecem no futebol. Aliás, não é mais futebol, não existe mais o termo futebol. Acabaram com o futebol. Nós jogamos relativamente bem, bem melhor que nos últimos jogos. Acho que estamos no caminho certo. Os jogadores tiveram uma participação muito boa dentro do jogo, embora o resultado não ocorresse. A pressão que existe é de que nós tenhamos essa sequência de jogos pela frente no mesmo nível que tivemos hoje - destacou Felipão.