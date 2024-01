Globo fecha último acordo e completa transmissão do Brasileirão 2024

A Globo assegurou os direitos de transmissão das partidas de todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão 2024. A emissora, que ainda não tinha contrato com o Criciúma, fechou acordo com o clube catarinense nesta semana.



O contrato é válido até o fim deste ano - assim como o de todos os times - e inclui as três principais plataformas de mídia: TV aberta (Globo), TV fechada (Sportv) e pay-per-view (Premiere).



Os outros três clubes recém-promovidos à Série A - Vitória, Juventude e Atlético-GO - já possuíam vínculo com o Grupo Globo. Ao todo, a empresa mantém 42 times sob vínculo contratual para 2024