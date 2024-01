Qual é o prêmio em dinheiro recebido por Bia Haddad Maia no Australian Open?

Eliminada na terceira rodada da disputa de simples no Australian Open, Bia Haddad Maia já tem garantida uma premiação robusta pela participação no torneio: R$ 910 mil. O valor ainda pode aumentar a depender do desempenho da tenista na chave de duplas.



A maior parte da premiação é referente à chave de simples. Todos os tenistas eliminados na terceira rodada, como Bia, recebem R$ 824 mil, de acordo com a cotação do dólar australiano desta sexta-feira (19).



