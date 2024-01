Onde assistir ao Campeonato Paulista 2024? Entenda a divisão dos direitos de transmissão

O Campeonato Paulista começa neste sábado, 20 de janeiro, com a disputa de quatro partidas. Além das novidades nos elencos dos clubes, o torneio terá mudanças nas transmissões. Abaixo, o Lance! Biz explica a divisão dos direitos do estadual do São Paulo.



Onde assistir aos jogos do Campeonato Paulista 2024?



📺 TV Aberta - Record

📺 TV Fechada - TNT

💻 Streaming (de graça) - CazéTV e R7

💻 Streaming (pago) - HBO Max e PaulistãoPlay