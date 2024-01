Brasil tem apenas quatro dos 12 jogadores mais valiosos do Pré-Olímpico; veja ranking

A partir deste sábado (20), as dez seleções da Conmebol disputam o Torneio Pré-Olímpico, que definirá as duas vagas sul-americanas para as Olimpíadas de Paris-2024. E, se depender do valor de mercado dos jogadores, Brasil e Argentina despontam como os grandes favoritos.



De acordo com levantamento do Transfermarkt, os dois países dominam a lista de atletas mais valiosos do torneio, que é disputado apenas por seleções sub-23. No top 12 do ranking, a Argentina tem oito representantes, enquanto o Brasil tem apenas quatro.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp