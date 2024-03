Globo distribui mais de R$ 500 milhões entre oito clubes da Libra

No início de março, os clubes assinaram um contrato vinculante com a Globo para a venda dos seus direitos do Brasileiro de 2025 a 2029. O valor é de R$ 1,3 bilhão por ano, além de adicionais de pay-per-view. Se o Corinthians ficar fora, há um desconto de 10% no total.



Desse "bolo", a divisão será feita da seguinte forma: 40% do valor é dividido igual para todos os participantes, 30% de acordo com a classificação no campeonato e 30% com base em critérios de audiência. O adiantamento será descontado do valor igualitário que é fixo.