Fortaleza acerta patrocínios pontuais para jogos contra o Corinthians na Sul-Americana

A negociação entre o clube e as empresas foi mediada pela Wolf Sports, agência de marketing esportivo especializada em acordos no meio. O contrato entre as partes também prevê colaboração em posts nas redes sociais do clube, ingressos e camisa. Fábio Wolf, sócio-diretor da agência, e Victor Simpson, Gerente Comercial do Fortaleza, celebraram o acordo e avaliaram ser uma boa oportunidade para todas as partes.