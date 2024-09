Fortaleza se aproxima de acerto com jogador do Boca Juniors

Juan Pablo Vojvoda tecnico do Fortaleza durante partida contra o Sport no estadio Arena Pernambuco pelo campeonato Copa Do Nordeste 2024. Foto: Rafael Vieira/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 18:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fortaleza se aproximou, nas últimas horas, do acerto com o meia Pol Fernandez, do Boca Juniors. Na tarde desta sexta-feira (13), o presidente dos Xeneize, Juan Roman Riquelme, se manifestou sobre a saída do jogador e confirmou que o destino será o futebol brasileiro.

- Temos que respeitar o contrato que ele tem com o clube. Fazemos isso com muita alegria e desejamos o bem. Isso me deixa contente porque as coisas ficam claras. O tempo coloca as coisas nos seus lugares. Então, não entro nisso. Queremos que a esquipe possa competir. Então, quem decide é o treinador. Ele (Pol) o informou que depois de janeiro ele não vai continuar. E finaliza seu contrato em dezembro e continuará seu caminho em outro lugar. Desejo boa sorte a ele - afirmou Riquelme em entrevista ao canal AZZEN Stream Argentina.

- Nós o trouxemos duas vezes. No primeiro ano, ele vai para o Cruz Azul, e a gente traz ele de volta. E aí eu vou responder uma coisa bem simples. Eu sempre tento dar minha opinião e eu sempre tento apoiar todos os jogadores. Não só ele, a todos os jogadores do nosso clube. Primeiro porque é isso que eu tenho que fazer. Segundo, porque sinto admiração por todos os jogadores de futebol. Ainda mais quando eles usam a camisa do nosso clube. Sinto muita admiração por todos os jogadores de futebol. Nós, quando o trouxemos, assinamos logo contrato de três anos e meio - detalha.

O meia deve chegar ao Fortaleza no início de 2025.