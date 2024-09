Corinthians vai ao Castelão buscando encerrar sequência sem vitórias contra o Fortaleza

(Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 17/09/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta nesta terça-feira (17) o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time comandado por Ramón Díaz vai tentar quebrar a sequência de sete jogos sem vencer o Leão para trazer resultado favorável para o jogo de volta na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A última vez que o Timão venceu o Fortaleza foi em maio de 2022, em São Paulo, pelo Brasileirão daquele ano. De lá para cá foram quatro derrotas e três empates.

Neste período sem vitórias sobre o time treinado por Vojvoda, está a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana de 2023. O Alvinegro ficou no empate com o Leão na Neo Química Arena e perdeu por 2 a 0 o jogo de volta no Castelão, dando adeus à competição.

O retrospecto geral do Timão contra o Fortaleza, no entanto, é positivo. Em 34 partidas disputadas na história, contando Brasileirão, Série B, Copa do Brasil e Sul-Americana, os paulistas têm 53% de aproveitamento, ou seja, venceram 18 vezes.

O segundo maior resultado nesse confronto foi o empate, que aconteceu em nove oportunidades. O Leão venceu apenas sete jogos.

Se o retrospecto geral é favorável ao time de Ramón, a disputa tem sido equilibrada quando levadas em consideração apenas as partidas disputadas na casa do Fortaleza. Foram sete vitórias para cada lado e três empates.

Para este jogo decisivo, Ramón Díaz não poderá contar com o lateral Matheus Bidu, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita, e com o volante Raniele, com dores no adutor direito. Memphys Depay também não viajou com o elenco, portanto não fará sua estreia na partida desta terça (17).

Quem levar a melhor no confronto terá como adversário na semifinal o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing-ARG.