Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Fortaleza começas disputa pela classificação na Sul-Americana (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Pela primeira partida das quartas de final da Sul-Americana, o Corinthians joga hoje contra o Fortaleza, na Arena Castelão. A última vez que as equipes se enfrentaram foi pelo Campeonato Brasileiro, com vitória do time nordestino por 1 a 0. A partida terá início a partir das 21h30, no horário de Brasília. A transmissão será feita pelo SBT, ESPN e Disney+.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam pela primeira partida das quartas da Copa Sul-Americana; Veja as informações do jogo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje ainda em má fase no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o pacotão de reforços contratados nesta janela de transferências do meio do ano, o Timão ainda se encontra na 17ª posição do campeonato nacional, perdendo a última partida para o Botafogo por 2 a 1. No entanto, a equipe paulista ainda está firme nas copas que disputa. O Corinthians passou do Red Bull Bragantino para chegar às quartas, além de se classificar às semifinais da Copa do Brasil.

Já o Fortaleza vem em uma fase melhor que seu rival de São Paulo para esse início das quartas da Sul-Americana. No Brasileirão, o Leão do Pici está na terceira posição da competição, 4 pontos atrás do líder Botafogo. A equipe tropeçou no último final de semana ao empatar com o Athletico-PR em 1 a 1. Na competição da Conmebol, o time cearense passou do argentino Rosário Central.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fortaleza x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Corinthians

Sul-Americana - Quartas de Final (Ida)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro, 21h30

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

⚽Escalações confirmadas de Fortaleza e Corinthians

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Felipe Jonatan; Hércules, Lucas Sasha; Yago Pikachu, Tomás Pochettino, Breno Lopes; Lucero - Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques: Bruno Pacheco, Rosseto e Santos (Lesionados).

Corinthians

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Charles (José Martínez); Ángel Romero (Raniele), Rodrigo Garro, Talles Magno; Yuri Alberto (Héctor Hernández) - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Alex Santana, Ruan, Maycon e Diego Palacios (Lesionados); Memphis Depay (Passa por processo de recondicionamento físico e deve ficar de fora).