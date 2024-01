Flamengo supera PSG, Liverpool e Barcelona em ranking de clubes que mais lucram com a base

Top 10 do ranking mundial



O Benfica lidera com folga a lista de clubes que mais lucram com a base no mundo. Entre 2014 e 2023, o time português faturou € 516 milhões (R$ 2,7 bilhões) com a venda de jogadores revelados em casa.



Ajax (R$ 2 bi), Lyon (R$ 1,9 bi), Real Madrid (R$ 1,9 bi) e Chelsea (R$ 1,8 bi) completam o top 5. Veja os dez primeiros colocados abaixo: