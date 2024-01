Salários, vendas… Entenda adequação financeira do Santos para minimizar rombo em 2024

📈 Rombo financeiro: R$ 73,6 milhões



Segundo Marcelo Teixeira, o déficit total de 2023, deixado pela gestão passada de Andres Rueda, é de R$ 73,6 milhões, sendo que R$ 10,9 milhões são relativos aos primeiros dez dias de 2024.



Para honrar os compromissos, a estratégia do Santos se baseia em duas frentes principais: negociar ativos do clube e reduzir a folha de pagamento.



💰 Negociações de jogadores: R$ 139,5 milhões



Até o momento, o clube santista negociou oito jogadores do elenco e o valor total - com bônus - pode chegar a R$ 139,5 milhões. Além disso, o Peixe economizará R$ 3,1 milhões por mês em salários.



Dodi (Grêmio): R$ 4,9 milhões - repassado 100% ao Grêmio

John (Botafogo): US$ 1,2 milhão (R$ 5,8 milhões) + bônus de US$ 100 mil (R$ 487,7 mil) após 40 jogos como titular

Jean Lucas (Bahia): € 6 milhões (R$ 32 milhões)

Gabriel Pirani (DC United): US$ 1,3 milhão (R$ 6,3 milhões)

Lucas Braga (empréstimo ao Shimizu S-Pulse): US$ 200 mil (R$ 975 mil)

Marcos Leonardo (Benfica): € 18 milhões (R$ 96,2 milhões)