Tiger Woods encerra patrocínio de R$ 2,4 bilhões com a Nike

Um dos acordos de patrocínio mais antigos e lucrativos da história do esporte chegou ao fim. Tiger Woods e Nike anunciaram, na segunda-feira (8), o fim da parceria comercial que começou há 27 anos e rendeu US$ 500 milhões (R$ 2,4 bilhões) ao golfista.



Em 1996, a empresa norte-americana assinou com Woods, então com 20 anos, um contrato de cinco anos no valor de US$ 40 milhões. A Nike era nova no ramo de golfe e construiu uma linha voltada para o esporte com base no astro.



