São Paulo triplica valor do contrato de placas publicitárias para o Brasileirão 2024

Cabe destacar que a Brax detém os direitos sobre as placas de 17 dos 20 clubes da Série A, com exceção de Corinthians, Palmeiras e Flamengo.



As placas estáticas, posicionadas à beira do campo durante as partidas, estão cada vez mais valorizadas pelas marcas que desejam visibilidade na indústria esportiva.



Outros acordos comerciais do São Paulo



🏟️ Naming rights: O Tricolor acertou a venda dos naming rights do Morumbi pelo período de três anos. A Mondelēz, empresa do ramo alimentício e dona da marca de chocolate Bis, pagará entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões anualmente para o estádio passar a ser chamado de "MorumBis".



💰 Patrocínio máster: O São Paulo ainda não anunciou oficialmente, mas tem um acordo com a casa de apostas "Superbet" para que ela seja a nova patrocinadora máster do clube pelos próximos três anos. O Tricolor receberá R$ 52 milhões por temporada pela parceria