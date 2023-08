Flamengo e Santos lideram os investimentos da janela e gastam juntos mais de R$ 150 mi

Quem mais gastou na janela?



✔️ Assim como na primeira janela de 2023, o Flamengo foi o time com maior investimento em reforços. Com apenas duas contratações (Luiz Araújo e Allan), o clube rubro-negro gastou R$ 92,2 milhões.



✔️ A novidade é a presença do Santos na segunda posição do ranking dos mais gastadores. Em busca de recuperação, o Peixe investiu R$ 65 milhões para fechar as compras de Jean Lucas, João Basso e Soteldo (já estava emprestado no clube).



✔️ Juntos, Flamengo e Santos são responsáveis por mais de 50% dos R$ 300 milhões investidos na janela de transferências.