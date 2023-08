Corinthians fecha parceria para área de alto rendimento e recovery

- É uma honra contribuir com a evolução de performance e recuperação física do Corinthians. Um grande privilégio ver nossa marca associada a esse clube tradicional, que mobiliza uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do mundo. Nossos produtos e acompanhamento técnico serão muito úteis na rotina dos fisioterapeutas e fisiologistas do clube - destaca Rodrigo Santana, CEO da Avanutri.



Por meio desta parceria, a Avanutri disponibilizará equipamentos tecnológicos de suas linhas de alta performance e recovery ao Corinthians. Um dos destaques será o Sistema Cryo Sport, que associa a crioterapia e a compressão ativa. O diferencial do produto é a crio-compressão com monitoramento da temperatura em tempo real, oferecendo maior eficiência e segurança ao fisioterapeuta nos tratamentos.



