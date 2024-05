De onde vem o dinheiro do Palmeiras? Veja as principais fontes de receita

Um dos clubes financeiramente mais sólidos do Brasil, o Palmeiras registrou uma receita bruta operacional de R$ 908,9 milhões em 2023. Mas, afinal, de onde vem esse dinheiro? Quais são as principais fontes de receita do clube? Abaixo, o Lance! Biz detalha os números.



Assim como nos anos anteriores, a principal fonte de receita do Palmeiras em 2023 foi a venda de direitos de transmissão: R$ 203 milhões. Neste cálculo, estão incluídas as cifras recebidas pelo clube no Brasileirão, Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Supercopa do Brasil.