Vasco ultrapassa rivais e terá o 4º maior patrocínio máster do Brasil; veja ranking

1. Corinthians - Vai de Bet (R$ 120 milhões)

2. Flamengo - Pixbet (R$ 85 milhões)

3. Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões)*

4. Vasco - Betfair (R$ 70 milhões)

4. Fluminense e São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)



* Nota: no caso do Palmeiras, a Crefisa paga R$ 81 milhões por todos os espaços da camisa - e não apenas o espaço máster. Levando isso em consideração, o novo acordo do Vasco pode ser considerado mais lucrativo que o do Verdão.



➡️ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!