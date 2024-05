Qual é o salário de Lamela, alvo do Corinthians, no Sevilla?

Não há informações de quanto o Corinthians está disposto a pagar, mas é possível ter uma ideia ao analisar os valores recebidos pelo argentino no futebol europeu. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes com dados do site Capology, especializado em finanças do esporte.



➡️ Quem paga mais? Compare premiações da Libertadores e Champions League



💰 Salário de Lamela no Sevilla



De acordo com o Capology, Erik Lamela recebe um salário bruto de 3,3 milhões de euros (R$ 18,4 milhões) por temporada no Sevilla. A remuneração mensal, portanto, seria de R$ 1,5 milhão.



O valor não está fora da realidade do Corinthians. Há atletas no elenco do Timão que recebem cifras próximas, como Igor Coronado, Yuri Alberto e Paulinho, por exemplo.