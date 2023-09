Ranking Biz: veja as transferências mais caras da janela europeia

A janela de transferências dos principais países da Europa está oficialmente fechada! Os clubes do continente tiveram até esta sexta-feira, 1º de setembro, para reforçar seus elencos, e o período ficou marcado por altos investimentos.



Mas, afinal, quais foram as contratações mais caras? Abaixo, o Lance! Biz apresenta as principais cifras do mercado da bola europeu com base em dados do site Transfermarkt.



