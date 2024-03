Final da Copa do Mundo, Champions ou Super Bowl: o que dá mais audiência?

Todo ano surge a mesma dúvida: qual é o evento esportivo mais assistido do mundo? Apesar de atingir grandes públicos, o Super Bowl - a final da temporada da NFL - ainda está distante do topo da lista de audiência a nível global.



Abaixo, o Lance! Biz compara os números de audiência da decisão do futebol americano com dois eventos tradicionais do futebol da bola redonda: a final da Champions League e a final da Copa do Mundo.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp