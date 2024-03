Qual o valor da premiação do Miami Open?

A chave principal do Miami Open começa na terça-feira (19), no Hard Rock Stadium. Um dos maiores eventos do tênis tem uma premiação milionária. O torneio voltou a aumentar o valor e distribuirá um total de US$ 17,6 milhões (R$ 88 milhões) entre as equipes masculina e feminina, quase US$ 7,5 milhões (R$ 37,5 milhões) a mais que na edição anterior. As informações são do Tênis News.