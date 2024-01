Fifa The Best 2023: três jogadores finalistas valem mais de R$ 2 bilhões

A cerimônia do Fifa The Best 2023 acontece nesta segunda-feira (15) e tem Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi na disputa do prêmio de melhor jogador do mundo. Juntos, os três finalistas valem mais de R$ 2 bilhões no mercado da bola.



Para estimar o valor do trio, o Lance! Biz usou dados de três fontes especializadas no cálculo de valuation de jogadores de futebol: CIES Football Observatory, Football Benchmark e Transfermarkt. Confira abaixo os valores detalhados.