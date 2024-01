A tenista Beatriz Haddad Maia, número 11 do mundo, anunciou nesta sexta-feira (12) mais um patrocinador de peso. Ela passa a ser parceira da Chevrolet, marca de veículos automotores de renome mundial e com tradição no Brasil.



- A Bia Haddad se consolidou como um dos maiores nomes do esporte do nosso país, e é um privilégio para a Chevrolet ter ela no time. A jovialidade, força e resiliência, características da Bia, estão totalmente alinhadas ao que estamos construindo para Chevrolet: uma marca ainda mais vibrante, otimista e autêntica como a Bia - disse Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.



- Estou muito feliz por estar ao lado de uma marca tão conceituada e solidificada no Brasil e no mundo como a Chevrolet. Com certeza essa parceria me trará mais confiança e segurança para percorrer as estradas da vida, assim como tem sido feito com milhões de brasileiros ao longo desses quase 100 anos de história por aqui”, declara a tenista, concentrada para o primeiro grande desafio do ano, o Aberto da Austrália.



Antes da Chevrolet, Bia Haddad já havia trocado de patrocinador de roupa, da JOMA para a ASICS, e anunciado a Bauducco como nova patrocinadora.