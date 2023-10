Fenômeno Bellingham: os pontos que explicam o impacto comercial do novo craque no Real Madrid

Líder em venda de camisas



O primeiro impacto comercial é visível a cada jogo no Santiago Bernabéu e, até mesmo, nas ruas de Madrid: a venda de centenas de milhares de camisas com "Bellingham" nas costas.



De acordo com apuração do Lance! Biz, a cada dez peças vendidas e personalizadas na loja oficial do Santiago Bernabéu, sete são com o nome do meia inglês. É um sucesso que atinge todas as faixas etárias e gêneros: são crianças, jovens, homens e mulheres com a camisa 5 do Real Madrid.



