Quanto custam os ingressos para os Jogos Pan-Americanos 2023?

As entradas mais baratas, que custam R$ 25, são para os eventos de classificação de esportes com menos apelo do público, como polo aquático, squash, esgrima e tiro com arco, por exemplo.



Já os ingressos mais caros, no valor de R$ 50, são para as finais de modalidades tradicionais, como futebol, basquete, vôlei, atletismo, ginástica e natação. Os bilhetes para a cerimônia de abertura também foram vendidos por esse preço.



➡️ Prejuízo milionário! Entenda o impacto da lesão de Neymar nas finanças do Al-Hilal