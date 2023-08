Prepara o bolso! Saiba quanto custa ver a temporada do futebol europeu no Brasil

Quanto custa assisir ao futebol europeu?



No caso da TV por assinatura, o valor de um pacote com ESPN e TNT varia de prestadora para prestadora e pode chegar até a R$ 149 por mês.



O problema é que as empresas deixam parte dos jogos de forma exclusiva no streaming, o que força os torcedores mais fanáticos a assinarem o serviços do Star+ e do HBO Max.



Uma assinatura do Star+, por exemplo, custa R$ 40,90 por mês ou R$ 329,90 por ano. Já o HBO Max oferece com plano mensal por R$ 34,90 e um anual por R$ 239,90.



+ Clique AQUI para assinar o Star+ e assistir aos jogos ao vivo!



Dessa forma, assistir às principais competições da Europa custa a partir de R$ 569,80, se o torcedor optar somente pelos serviços de streaming. Se quiser incluir a TV por assinatura, o custo total pode superar R$ 2 mil durante toda a temporada.