Ida ao Al-Hilal estreita relação de Neymar com patrocinadora; veja valores do contrato milionário

Além do salário astronômico, a transferência de Neymar para o Al-Hilal tem outro ponto positivo no lado comercial. Isso porque a Puma, uma das principais patrocinadoras do craque brasileiro, fornece material esportivo para o clube saudita desde junho deste ano.



Acredita-se que o contrato de patrocínio pessoal não teve impacto na decisão do jogador. Ainda assim, a relação comercial ganha um pilar estratégico de vendas e promoção de produtos.



