Estudo aponta Matheus Cunha, do Flamengo, como o goleiro mais valioso fora da Europa

🔴⚫ Goleiro titular do Flamengo ao fim de 2023, o argentino Agustín Rossi aparece na sequência do ranking, com valor de mercado de R$ 43,9 milhões.



🔰 Keiller, do Inter, e João Paulo, do Santos, são os outros dois representantes do futebol brasileiro no top 10, sendo avaliados em mais de R$ 30 milhões.



➡️ Entre os 100 mais valiosos do mundo, Endrick alcança feito inédito no futebol brasileiro



🌍 Um dos melhores goleiros da última Copa do Mundo, o marroquino Yassine Bono aparece na sétima posição. Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, ele vale cerca de R$ 34 milhões no mercado da bola.