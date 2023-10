Qual é o salário de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras?

O técnico Abel Ferreira é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e tem marcado época no futebol brasileiro. Com suas polêmicas e títulos, o comandante português é um dos principais personagens esportivos do país neste momento. E como é de se esperar, ele é também um dos profissionais mais bem pagos do mundo. Segundo o jornal francês L'Equipe, Abel recebe 6,7 milhões de euros (R$ 36,3 milhões) por ano.