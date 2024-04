Entenda por que a 777 Partners, dona da SAF do Vasco, planeja vender clube belga

Dois anos depois de comprar o Standard Liège, a 777 Partners - dona da SAF do Vasco - já estaria disposta a vender o clube da Bélgica. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Sudinfo e confirmada pelo jornalista Sacha Tavolieri.



O que está por trás do desejo de negociar o clube belga? A empresa norte-americana teria uma necessidade significativa de liquidez para gerir as operações e dívidas estruturais do Hertha Berlin, além de concluir a aquisição do Everton, da Premier League.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp