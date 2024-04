Estrela do basquete feminino pode faturar mais de R$ 100 milhões em acordo de patrocínio

Caitlin Clark, fenômeno do basquete feminino nos Estados Unidos, está perto de assinar um lucrativo contrato de patrocínio com a Nike. De acordo com o The Athletic, o valor total do acordo pode chegar a US$ 20 milhões (R$ 105 milhões), além de potenciais bônus e uma linha exclusiva de tênis da marca.



O acordo anterior de Clark com a Nike terminou após o fim da temporada de basquete universitário, no último mês. Desde então, ela recebeu ofertas consideravéis de diversas empresas - como Under Armour e Adidas -, mas optou por seguir com a gigante norte-americana.



