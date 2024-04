Brasileirão ou Copa do Brasil: qual competição paga mais aos clubes?

Antes de tudo, é preciso explicar: em ambos os casos, as cifras recebidas pelos clubes têm relação com as receitas geradas pela venda dos direitos de transmissão. A lógica por trás da distribuição do dinheiro, no entanto, difere entre os torneios.



➡️ Qual é a camisa mais cara do Brasileirão 2024? Veja ranking



💰 Como funciona a divisão do dinheiro?



No caso da Copa do Brasil - organizada pela CBF, todo o pagamento é feito de acordo com a performance dos times. São as chamadas "premiações". Quanto mais longe o clube chega, maior a fatia que ele tem direito do bolo total.