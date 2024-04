De onde vem o dinheiro do Corinthians? Veja as principais fontes de receita

Assim como nos anos anteriores, a principal fonte de receita do Corinthians em 2023 foi a venda de direitos de transmissão. Neste cálculo, estão incluídas premiações recebidas pelo clube na Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.



As transferências de atletas também tiveram grande importância para as finanças do Timão. Entre os jogadores vendidos no ano passado, destacam-se o zagueiro Murillo, os meias Gabriel Pereira e Adson e o lateral-esquerdo Lucas Piton, por exemplo.



➡️ De onde vem o dinheiro do Flamengo? Veja as principais fontes de receita



💸 Fontes de receitas do Corinthians em 2023:



- Direitos de transmissão: R$ 307,5 milhões

- Transferência de atletas: R$ 251 milhões

- Patrocínios: R$ 128,6 milhões

- Arrecadação de jogos: R$ 91,1 milhões

- Contribuição dos associados: R$ 25,4 milhões

- Explorações comerciais: R$ 3,3 milhões

- Receitas da marca e outras: R$ 129,7 milhões



Valor total: R$ 936,7 milhões



O valor restante (R$ 66,8 milhões) corresponde às receitas brutas da Neo Química Arena. Somando tudo, o faturamento bruto consolidado chega a R$ 1,003 bilhão.