Em ano olímpico, Rebeca Andrade se torna embaixadora de gigante do mercado esportivo

A ginasta Rebeca Andrade é a nova embaixadora da Adidas no Brasil. Campeã olímpica e bicampeã mundial, ela passa a fazer parte do time de atletas da marca alemã e participará de campanhas focadas nos segmentos de treino e lifestyle.



No anúncio da parceria, a empresa fez questão de exaltar a influência da atleta entre os mais jovens. Essa característica do bom-humor de Rebeca, que costuma utilizar de forma assídua as redes sociais, em especial Instagram e Tik Tok, será bastante explorada pela Adidas.



