Elenco do Palmeiras vale quase o mesmo de toda a Série B; veja valores

Atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem o elenco mais valioso da Série A em 2024. O valor total do grupo de jogadores do Alviverde, inclusive, é próximo ao valor dos 20 elencos da Série B somados.



Segundo o site 'Transfermarkt', o elenco do Palmeiras é avaliado em 220 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual). Já a segunda divisão do Brasileirão tem um valor acumulado de 251 milhões de euros (R$ 1,37 milhão).



