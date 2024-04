Qual é o valor da multa rescisória de Bruno Guimarães no Newcastle?

O técnico Eddie Howe confirmou o valor estipulado para uma possível transferência do volante, afirmando que "não tem controle" sobre a permanência de Bruno no Newcastle.



💸 Salário de Bruno Guimarães



Em outubro do ano passado, o volante renovou contrato até junho de 2028 com o Newcastle e passou a ser o atleta mais bem pago do elenco. De acordo com o site Capology, ele recebe 9,6 milhões de euros (R$ 52,5 milhões) por temporada. A remuneração mensal, portanto, é de R$ 4,3 milhões.