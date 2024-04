Entenda origem da fortuna de John Textor, dono da SAF do Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor vem se tornando um importante personagem no futebol brasileiro. Nos últimos meses, ele ganhou os holofotes após denunciar um possível esquema de manipulação de jogos e apostas esportivas e, inclusive, depôs em CPI no Senado, nesta semana.



Não é novidade que o empresário norte-americano é dono de uma fortuna bilionária - estima-se que o patrimônio esteja entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão (entre R$ 5,1 bilhões e R$ 7,7 bilhões). Mas, afinal, qual é a origem deste dinheiro?



