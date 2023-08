Dos seguidores à venda de camisas: veja números e entenda impacto financeiro de Messi no Inter Miami

Impacto nas receitas e valor da fraquina



✔️ Todos os números cidados acima terão um impacto no faturamento anual do Inter Miami. De acordo com Jorge Mas, proprietário da franquia ao lado de Beckham, espera-se que a chegada de Lionel Messi dobre as receitas do clube nos próximos 12 meses.



✔️ De acordo com a Forbes, o Inter Miami faturou US$ 56 milhões (R$ 273 milhões) em 2022. As receitas em 2023, portanto, devem superar a casa dos US$ 100 milhões (R$ 490 milhões).



✔️ O valor da franquia, que era de US$ 600 milhões (R$ 2,9 bilhões) antes da chegada de Messi, pode saltar para US$ 1,5 bilhão (R$ 7,3 bilhões) no próximo ano.