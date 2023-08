Botafogo tem explosão de seguidores e sobe posição no ranking digital do futebol brasileiro

Principais destaques do relatório:



✔️ Apenas em julho, as cinco principais redes sociais do Botafogo - Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube - somaram mais de 370 mil novas inscrições.



✔️ O Glorioso foi o quarto clube com maior aumento no período, apenas atrás de Flamengo, Corinthians e São Paulo.



+ Brasil deixa Copa do Mundo Feminina com R$ 11 milhões em premiação; veja quanto ficou pelo caminho



✔️ O crescimento fez o clube superar a marca de 5 milhões de seguidores. Assim, o Glorioso ultrapassou o Sport e assumiu a 13ª posição no ranking digital do futebol brasileiro.



✔️ A rede do Botafogo com maior número de novos seguidores em julho foi o TikTok (171.200).