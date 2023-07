Destaques do ranking digital:



> Donos das maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians também lideram o ranking digital do futebol brasileiro. O clube rubro-negro, inclusive, registrou o maior aumento bruto no número de seguidores em junho, terminando com mais de 55 milhões de pessoas nas plataformas digitais.



> Após Flamengo (55,5 mi) e Corinthians (34,2 mi), três gigantes paulistas completam o top 5 de clubes com mais seguidores nas redes sociais: São Paulo (20 mi), Palmeiras (18 mi) e Santos (12,4 mi).



> O Botafogo, atual líder do Brasileirão, também apresentou crescimento significativo nas redes sociais. Foram 147 mil novos seguidores em junho, que fazem o Alvinegro se aproximar do Sport no ranking total.