Elenco do Brasil vale três vezes mais que o de algoz na Copa do Mundo Feminina; veja ranking

Comparação entre Brasil e Jamaica



✔️ A Seleção Brasileira está entre as dez mais valiosas de toda a Copa do Mundo, com um valor de mercado de aproximadamente € 2 milhões (cerca de R$ 10,5 milhões). Esta soma leva em conta todas as 23 jogadoras convocadas por Pia Sundhage para o Mundial.



✔️ O elenco da Jamaica, por outro lado, está avaliado em € 615 mil (R$ 3,2 milhões) - 18ª seleção mais valiosa entre as 32 participantes.