Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians precisa reverter o placar do jogo de ida para se classificar (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Após a paralisação dos campeonatos nacionais por conta da data FIFA, o Corinthians joga hoje contra a equipe do Juventude pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe gaúcha venceu o Timão pelo placar de 2 a 1. Agora, o jogo será na Neo Química Arena e terá início a partir das 21h, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Em jogo hoje, Corinthians encara o Juventude pelas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians vem repleto de novidades para o restante da temporada e aproveitou bem o final da janela de transferências. O Timão fechou as contratações da estrela holandesa Memphis Depay, presente na última Copa do Mundo e do atacante peruano, André Carrillo. No entanto, estes reforços ainda não estarão em campo pelo Corinthians no jogo de hoje, já que o prazo nas inscrições para a Copa do Brasil já se encerrou.

Já o Juventude tem a vantagem nas mãos para este jogo, já que venceu a primeira partida pelo placar de 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi. A tarefa de segurar o resultado, no entanto, não será fácil. O Timão sempre carrega consigo a força de sua torcida na Neo Química Arena e o tempo da data FIFA podem ter dado a equipe paulista uma chance de melhorar a performance que vinha sendo apresentado.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians x Juventude (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Juventude

Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de setembro, às 21h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

⚽Escalações confirmadas de Corinthians e Juventude

Corinthians

Hugo Souza; Felix Torres (Caetano), Gustavo Henrique, André Ramalho; Fagner, Raniele (José Martínez), Charles, Garro, Matheus Bidu; Talles Magno, Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Alex Santana, Maycon, Diego Palacios e Ruan Oliveira (Lesionados); Matheuzinho e Cacá (Suspensos); Héctor Hernández (Dúvida por lesão).

Juventude

Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza, Alan Ruschel; Luis Oyama, Dudu Vieira, Jadson, Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias - Técnico: Jair Ventura.

Desfalques: Caíque e Daniel Peixoto (Fora da temporada por cirurgia de joelho); Lucas Freitas, Mandaca, Thiaguinho, Gabriel Taliari, Ewerton, Ronaldo e David Da Hora (em fase de recondicionamento físico).