Veja a agenda de Depay no Corinthians até a apresentação na Neo Química Arena

Foto: Rodrigo Coca / Corinthians







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/09/2024 - 07:59 • São Paulo (SP)

Ele está entre nós! O atacante Memphis Depay desembarcou no Brasil no início da manhã desta quarta-feira (11), por volta das 5h, e já teve seu primeiro contato com dezenas de torcedores do Corinthians, que aguardavam pelo holandês desde a madrugada, no aeroporto. Agora, o astro terá uma agenda corrida até sua apresentação, marcada para está quinta-feira (12), às 11h30, na Neo Química Arena, quando concederá entrevista coletiva.

+ Depay desembarca no Brasil e encontra torcedores do Corinthians no aeroporto

Às 5h40, acompanhado do diretor executivo Fabinho Soldado, do secretário geral Vinicius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira, o novo astro do Corinthians acenou para os presentes, disse "obrigado", segurou uma faixa do Corinthians com os dizeres "bem-vindo ao hospício", e fez o gesto de sua comemoração, com os dedos nos ouvidos e olhos fechados.

Na sequência, por volta das 6h, Depay deixou o aeroporto. Já nesta tarde, o atacante irá ao Parque São Jorge para conhecer pesoalmente o presidente do Timão, Augusto Melo. Na sequência, irá ao CT Joaquim Grava para conhecer o local e, também, os novos companheiros de clube.

+ Torcedores do Corinthians fazem festa no aeroporto à espera de Depay

Por fim, Depay encerrará o dia na Neo Química Arena, quando será apresentado aos torcedores. O atacante vai acompanhar o duelo entre Corinthians e Juventude, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h. O time paulista perdeu o primeiro jogo por 2 a 1.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians