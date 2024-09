Corinthians anuncia a contratação de Memphis Depay

Copiar Link

Publicada em 09/09/2024 - 19:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians anunciou, na noite desta segunda-feira (9), a contratação do atacante Memphis Depay. Aos 30 anos, o jogador chega sob forte expectativa ao Parque São Jorge. A tendência é que Depay desembarque no Brasil nesta quarta-feira (11), e seja apresentado à torcida no intervalo da partida contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

O Corinthians deve desembolsar cerca de R$70 milhões com a contratação, juntando salários, luvas e bônus. O Timão será o sexto clube da carreira do holandês, que já passou por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atletico Madrid. O vínculo do atleta será até 2026.

Pelo Atletico, Depay entrou em campo em 39 oportunidades na última temporada, marcando nove gols e dando duas assistências. O jogador não entra em campo desde julho, na derrota da Holanda para a Inglaterra na semifinal da Eurocopa.

O Timão aposta que a chegada de um nome de peso possa ajudar o ataque do time a melhorar seus números no Brasileirão. Até o momento, o Alvinegro marcou apenas 22 gols no campeonato, ocupando a posição de terceiro pior ataque, atrás apenas do Atlético Goianiense, com 21, e do Fluminense, com 20 gols marcados.