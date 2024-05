Cripto nos esportes: conheça mercado que investe R$ 10 bilhões em patrocínios

Assim como o setor de betting, um outro mercado chama a atenção pelo investimento recente em patrocínios esportivos: a indústria de criptomoedas. Os nomes das bolsas e das empresas de blockchain estão estampados em camisas de times, estádios e, é claro, comerciais de televisão.



Mas, afinal, do que se trata esse mercado que investiu mais de R$ 10 bilhões na indústria esportiva ao redor do planeta, mas ainda não chegou de vez no Brasil? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.



