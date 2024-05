Roland Garros 2024 tem premiação recorde; veja valores

Vencedor - US$ 2,56 milhões, alta de 4,35%

Vice-campeão - US$ 1,28 milhão, alta de 4,35%

Semifinal - US$ 695 mil, alta de 3,17%

Quartas de final - US$ 443 mil, alta de 3,75%

Quarta rodada - US$ 267 mil, alta de 4,17%

Terceira rodada - US$ 168 mil, alta de 11,27%

Segunda rodada - US$ 117 mil, alta de 13,4%

Primeira rodada - US$ 78 mil, alta de 5,8%

Terceira qualificatória - US$ 43 mil, alta de 20,5%

Segunda qualificatória - US$ 29 mil, alta de 27,7%

Primeira qualificatória - US$ 21 mil, alta de 25%