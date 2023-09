Qual o tamanho da fortuna de Richarlison, atacante da Seleção Brasileira?

Os negócios de Richarlison



Assim como outros jogadores, Richarlison se aventurou no mercado de NTFs ao lançar, em 2022, uma coleção de tokens não-fungíveis com a empresa IDG.



O camisa 9 da Seleção também investiu dinheiro em duas startups espanholas: a Horizm, uma plataforma de gestão de ativos comerciais digitais em esportes, e a Olocip, uma plataforma de identificação para aperfeiçoamento de habilidades em atletas.



No Brasil, ele ainda é sócio da Lanistar, fintech de controle financeiro, com a negociação de um acordo no qual recebe certa participação na empresa para expô-la em suas redes sociais.



